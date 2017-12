Canadezen overvallen door een koudegolf: het lijkt wel min 40

Canada is getroffen door een koudegolf. In sommige plaatsen is het in een eeuw niet zo koud is geweest rond de jaarwisseling.

Het noorden van de provincie Ontario lijkt het het zwaarst getroffen. Hier en daar geeft de thermometer min 44 aan. In de provincie Quebec is de temperatuur gedaald tot 25 graden onder nul, maar de gevoelstemperatuur lijkt door de gure wind wel min 40.

De Canadezen moeten nog een paar dagen doorbijten: deze koudegolf houdt naar verwachting aan tot en met de jaarwisseling.

Eeuw geleden

De ijzige kou begon net voor de Kerst. Bij het Canadese KNMI hebben ze het opgezocht: daar moesten ze in de boeken terug tot 1917 voor de weerkundigen een vergelijkbare koude periode tegenkwamen, zo aan het eind van december. Het is 10 tot 12 graden lager dan normaal.

Een koudegolf uit het Noordpoolgebied is de oorzaak. Die begon in de Canadese Prairies, een gebied in het zuidwesten dat zich uitstrekt over delen van de provincies Alberta, Saskatchewan en Manitoba. Inmiddels breidt de kou zich uit van kust tot kust.

'Kon ik ook maar thuisblijven!'

Automobilisten die toch op pad moeten, laten van tevoren de motor draaien om het niet te koud te hebben. Maar niet alle auto's starten. "Vanochtend had mijn auto grote moeite om op gang te komen, de motor pruttelde, terwijl er een nieuwe accu in zit", vertelt een bestuurder in Quebec.

De mensen op straat zijn dik ingepakt. "Gelukkig hebben kinderen geen school en kunnen ze lekker warm thuisblijven! Kon ik maar hetzelfde doen", zegt een man op straat.

Vrijwilligers in Montreal zoeken naar daklozen. Ze bieden de mensen onderdak en een warme maaltijd.