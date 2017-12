Burgemeester Van Zanen na ziekte weer aan het werk in Utrecht

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat zaterdag weer aan het werk. Sinds begin november nam wethouder Victor Everhardt de honneurs waar, omdat Van Zanen geopereerd moest worden aan prostaatkanker.

In een videoboodschap op Twitter en Facebook bedankt Van Zanen iedereen voor alle steun, brieven, kaarten en bloemen die hij kreeg. "Dat was hartverwarmend. Het deed me goed. De operatie is goed verlopen en ik voel me ook goed. Ik ben blij vanaf 30 december weer uw burgemeester te kunnen en mogen zijn."

In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij verder dat "de afgelopen periode mij nog meer respect heeft gegeven voor mensen die al dan niet tijdelijk met fysieke ongemakken te maken hebben en daartegen vechten".