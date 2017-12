Goed doel Australië schenkt gedoneerde tickets aan dochter van de baas

De chef van het Leger des Heils in Australië is in opspraak geraakt nadat zijn dochter een concert had bezocht met kaartjes die bedoeld waren voor daklozen. Majoor Brendan Nottle verdedigde de misstap in Australische media. "We zijn geen ticketbedrijf of evenementenbedrijf. Soms doen we het fout."

De kaartjes waren afkomstig van een fan van The Beatles. De man, Chris McDonald, had zeven tickets voor een optreden van zanger Paul McCartney aan het Leger des Heils geschonken zodat enkele daklozen een keer van zijn muziek konden genieten.

Maar bij het concert kwam de donateur erachter dat twee van zijn kaartjes waren gebruikt door een dochter van majoor Nottle en haar partner. Daar was McDonald niet blij mee. Naar eigen zeggen had hij meer dan een jaar gespaard voor de tickets, die in totaal ruim 1500 euro kostten.