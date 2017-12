Verkracht, verminkt, vermoord: kinderen in oorlogsgebied vaker doelwit

De 7-jarige Ali heeft niet lang meer te leven. De jongen is vel over been en ligt in een ziekenhuis in Jemen. Hij had al veel eerder opgenomen moeten worden, maar zijn moeder kon het buskaartje naar het ziekenhuis niet betalen.

Ali is een van de vele kinderen die het dit jaar moest ontgelden in oorlogsgebied. Unicef ziet dat kinderen in 2017 steeds vaker doelwit worden aan het front. "2017 was een vreselijk jaar voor kinderen in Jemen", zegt Meritxell Relaño van Unicef.

Bij verschillende oorlogen zijn kinderen ingezet als militant, zelfmoordterrorist of menselijk schild. Daarnaast krijgen ze te maken met verkrachting, verminking, slavernij, gedwongen huwelijken en ontvoeringen.