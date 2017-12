Korte hevige brand in tank op Shell-raffinaderij Rotterdam

Bij een brandstofraffinaderij van Shell in het havengebied van Rotterdam is brand uitgebroken. De brand woedde kort en hevig in een tank waar alleen nog restproduct in zat. Omdat dat al snel was opgebrand, was het vuur ook snel gedoofd.

Aanvankelijk leidde de brand tot een forse rookpluim, maar de rookontwikkeling hield snel op toen het vuur uit was. Andere tanks rond het vuur zijn kort gekoeld.

Er is een ambulance ter plaatse, maar volgens de veiligheidsregio zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. In eerste instantie werd gemeld dat bij de brand vandaag ook een implosie had plaatsgevonden, maar dat bleek later onjuiste informatie.

Vacuüm getrokken

De opslagtank werd begin december onherstelbaar beschadigd toen deze werd leeggepompt. Er ontstond toen een vacuüm in de tank, waardoor een deel in elkaar zakte. Daarna zijn er geen nieuwe implosies geweest.

Omdat de tank niet meer gerepareerd kon worden, werd besloten om hem te slopen. Bij die sloopwerkzaamheden ontstond vandaag brand. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Er zijn de afgelopen tijd vaker incidenten geweest bij Shell in Rotterdam. In augustus was er een explosie en een brand in een hoogspanningsstation op de raffinaderij. Kort daarna lekte er een gevaarlijk gas weg bij spoelwerkzaamheden.