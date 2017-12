Omstreden Kamerlid Moorlag ook op agenda ledenraad PvdA

De handelwijze van PvdA-Kamerlid Moorlag bij sociale werkplaats Alescon in Assen komt op de agenda van de eerstvolgende ledenraad van de PvdA. De Jonge Socialisten hebben meer dan 750 handtekeningen verzameld om zo een ledenraad aan te vragen.

"De handtekeningen druppelen nog steeds binnen", zegt Lieke Kuiper van het landelijke bestuur van de Jonge Socialisten.

De Groninger is in opspraak geraakt omdat Alescon, waarvan hij directeur was, de wet heeft overtreden door honderden arbeidsgehandicapten in te huren via een zelf opgericht uitzendbureau. De rechter tikte Alescon op de vingers in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. Door de constructie waren de medewerkers niet in vaste dienst en kregen ze een lager salaris dan de cao voorschreef.

Partijbestuur

Kuiper noemt het opvallend hoe snel de handtekeningen binnenstroomden. "Binnen een uur nadat we de actie op touw hadden gezet, waren er al 150 binnen. Ook tijdens de Kerstdagen liep het gewoon door," zegt ze tegen RTV Noord.

Het partijbestuur wil ook een gesprek met Moorlag omdat de PvdA fel tegen schijnconstructies is. De kwestie "roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden", schreef de PvdA in een verklaring. "Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij."

Het gesprek zou deze week plaatsvinden, maar staat nu voor begin volgend jaar. Daarna volgt dus een ledenraad.