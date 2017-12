Terreurverdachten Rotterdam twee weken langer vast

Twee mannen die op Kerstavond in het centrum van Rotterdam werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, blijven zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag bepaald.

Het tweetal, een 21-jarige man uit Vlaardingen en 29-jarige Zweed, werd zondagavond samen met twee anderen gearresteerd. De twee andere arrestanten, een 30-jarige man uit Delft en een 23-jarige man uit Gouda, werden gisteren vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak.

Geen concrete aanwijzingen

De politie startte een onderzoek op basis van informatie van een buitenlandse politiedienst, die de Nederlandse politie waarschuwde voor de Zweed. Die vloog zondagmiddag van Stockholm naar Nederland. Volgens de Zweedse inlichtingen was hij betrokken bij terrorisme. Vlak na zijn aankomst in Nederland werd hij samen met de drie anderen in het centrum van de stad gearresteerd.

De politie doorzocht na de arrestaties vier woningen in Vlaardingen, Delft en Gouda. Er werden daarbij computers en mobiele telefoons in beslag genomen. Wapens of explosieven werden niet gevonden. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen concrete aanwijzing was voor een aanslag.