Trein korte tijd ontruimd in Oldenzaal vanwege dreigbrief

Op station Oldenzaal is de internationale trein naar Berlijn enige uren ontruimd geweest. De aanleiding van de ontruiming was een dreigbrief die op station Amsterdam Centraal was gevonden.

Volgens de politie kon uit de brief worden opgemaakt dat er gevaar dreigde. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Over de inhoud van de brief zegt de politie niets.

"Er was sprake van een mogelijk gevaarlijke situatie in de trein", zegt de politie. Ook het station werd ontruimd en de omgeving afgezet. Agenten hebben de trein met speurhonden doorzocht. De politie kreeg bij het onderzoek hulp van de marechaussee.

Weer opgestart

85 passagiers van de internationale trein werden door de hulpdiensten elders opgevangen. Zij kunnen hun reis verder vervolgen met bussen.

De NS meldt dat het treinverkeer tussen Hengelo en Oldenzaal weer is opgestart.