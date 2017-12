Amber was na de aanslag in Barcelona een zielig hoopje, nu gaat het beter

Terug in de Airbnb kwam de klap. Of eigenlijk de eerste klap van vele. Het begon te dagen. Onbegrijpelijk misschien, want ze had die middag en avond haar verhaal al zo vaak verteld aan de media, maar voor het eerst besefte ze dat ze ternauwernood aan de dood is ontsnapt.

Dat ze op vakantie was in Zuid-Frankrijk en een uitstapje maakte naar Barcelona. En dat ze tegen haar zin op de te drukke Ramblas liep en ze in de middag vroeg aan haar vriend hoe laat het was. En dat Rutger "tegen vijven" zei. Dat ze daarna het witte bestelbusje heeft zien langsrazen, dat ze recht in de koplampen keek. Ze merkte dat een meisje of een vrouw naast haar werd gegrepen door de bus, dat ze verstijfd bleef staan en dat ze voelde hoe haar vriend haar net op tijd kon wegtrekken. Hoe ze in paniek een gebouw in rennen.

Ze gaan weg uit de Airbnb en terug naar Zuid-Frankrijk. Surrealistisch was dat. In het vakantiepark vieren mensen, tja vakantie. Kinderen gillen in het zwembad, maar van plezier deze keer.