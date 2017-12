U-buntu Connected Front meldt zich voor raadsverkiezingen R'dam

In Rotterdam heeft de nieuwe partij U-buntu Connected Front zich ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De UCF mikt op mensen met een Afrikaanse of Caraïbische achtergrond.

De partij wil strijden tegen racisme en "afrofobie". Ook wil die de kansen van Afrikaanse Rotterdammers vergroten en mensen bewust maken van het "slavernijdossier".

Motor achter UCF is politicus Iwan Leeuwin; hij is nu voorzitter van de fractie Iwan Leeuwin in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Tot 2015 was hij aangesloten bij GroenLinks.

Papiamentu

De partij wil dat alle tradities met racistische elementen worden verboden, net als verwijzingen hiernaar op straat. Ook zet het U-buntu Connected Front zich in voor het invoeren van Papiamento en Sranantongo als keuzetalen op school.

De co├Ârdinatie in Rotterdam komt in handen van Deborah Babel, docent op een vmbo. Ze erkent dat de partij op een complexe groep mikt die de stembus slecht weet te vinden. "We gaan naar de plekken waar deze mensen leven, feest vieren, relaties aangaan", zegt ze tegen RTV Rijnmond.