Britse inlichtingendienst schreeuwt om personeel; techreuzen betalen beter

De Britse inlichtingendienst GCHQ kan steeds moeilijker personeel vinden, omdat goed opgeleide cyberspecialisten vaker kiezen voor beter betaalde banen bij techreuzen als Facebook en Google. Die betalen tot vijf keer zo veel als de overheid, blijkt uit een onderzoek van een Britse parlementscommissie.

De GCHQ (Government Communications Headquarters) zegt dat ze steeds meer personeel nodig hebben, omdat de dreiging door digitale aanvallen uit het buitenland toeneemt. Zo werden het afgelopen jaar Britse ziekenhuizen stilgelegd nadat zij getroffen waren door de gijzelsoftware WannaCry, die vermoedelijk verspreid werd door Noord-Korea.

Het personeelstekort onder cyberspecialisten bij de GHCQ ligt rond de 20 procent. In 2016 werkten er 51 experts bij de dienst en in 2018 moeten dat er volgens de dienst 110 zijn.

Dezelfde vijver

Om goed personeel te vinden, vissen de techreuzen en de inlichtingendiensten nagenoeg in dezelfde vijver, zegt hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft Michel van Eeten. "Het werk lijkt heel erg op elkaar. Als jij een bedrijf als Google moet beschermen tegen digitale aanvallen, dan lijkt dat heel erg op het werk wat de nationale veiligheidsdiensten doen."

Ook in Nederland hebben de inlichtingendiensten het moeilijk om personeel te vinden. De militaire inlichtingendienst MIVD zei begin dit jaar ook al dat veel jong talent kiest voor het bedrijfsleven.

"Na alle onthullingen van onder meer Snowden, die geheime spionage-activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA blootlegde, hebben veel cyberspecialisten in opleidingen hun bedenkingen om bij nationale inlichtingendiensten in dienst te gaan. 'Wil ik wel voor zo'n organisatie werken?', denken ze dan", zegt Van Eeten in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor de Nederlandse inlichtingendienst AIVD geldt nog een extra complicatie, zegt Van Eeten. "Die wil per se Nederlanders in dienst hebben, terwijl 80 procent van de mensen die wij hier opleiden uit een ander land komt. Dan wordt de vijver wel heel klein."