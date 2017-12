40 doden bij aanslag op sjiitisch centrum in Kabul

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker veertig doden gevallen bij een aanslag. Die werd gepleegd op een sjiitisch centrum in het westen van de stad. In het complex zit een persbureau en ook ligt een moskee vlakbij.

Onder de slachtoffers zijn vrouwen, kinderen en journalisten. Er zouden een drietal explosies zijn geweest, de laatste op het moment dat hulpdiensten al ter plekke waren.

Eerder deze week was er een aanslag bij het gebouw van de inlichtingendienst in Kabul, waarbij vijf doden vielen. Terreurgroep IS eiste de verantwoordelijkheid op. Gisteren waren er vijftien gewonden bij een zelfmoordaanslag op een belangrijke politiepost in de provincie Helmand. Deze aanslag werd opgeëist door de Taliban.

Opmars Taliban

De VN meldde eind vorige maand dat het aantal oorlogshandelingen in Afghanistan fors stijgt. Van januari 2017 tot eind november vielen er 2640 doden. Volgens VN-kinderrechtenorganisatie Unicef waren onder de slachtoffers 700 kinderen.

Sinds de beëindiging van de gevechtsmissie van de NAVO zijn de Taliban bezig met een opmars in het land. Ook IS laat zich steeds nadrukkelijker gelden. De Taliban hebben volgens schattingen ruim 40 procent van het land in handen.