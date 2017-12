ABN Amro getroffen door urenlange storing internetbankieren

Door een storing bij ABN Amro hebben klanten de hele avond niet kunnen internetbankieren. Even na middernacht was de storing verholpen.

IT-medewerkers die standby stonden, zijn opgeroepen. In eerste instantie verwachtte de bank dat de problemen rond 21.00 zouden zijn opgelost, maar dat heeft dus langer geduurd.

De bank had zijn klanten opgeroepen om bedragen niet dubbel over te boeken, maar een woordvoerder stelt vast dat dat in een aantal gevallen toch is gebeurd.

Mensen die via iDeal of een overschrijving geld hebben overgemaakt aan derden, krijgen het advies om 48 uur af te wachten of hun geld wordt teruggestort. Grote bedrijven zullen dat in de regel uit zichzelf doen, is de verwachting. "Als dat niet gebeurt gaan wij het in orde maken. Het was tenslotte onze storing", zegt de woordvoerder.

Ook SNS en ASN hadden vandaag storingen, maar die waren al eerder verholpen.