Merkwaardige details en doofpot rond moord op Argentijns aanklager

Een doofpotaffaire dus, waarvoor Nisman bewijs had willen leveren. Na de dood van de openbaar aanklager gingen duizenden Argentijnen de straat op om te protesteren tegen de gang van zaken. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Argentijnen nog steeds denkt dat Fernández de Kirchner betrokken is bij de zaak. "Het blijft etteren in de samenleving", zegt buitenlandredacteur Bienemann.

Fernández de Kirchner heeft altijd ontkend dat ze een rol speelde bij de dood van Nisman. Toch werd ze begin deze maand door een federale rechter aangeklaagd voor landverraad omdat ze zou hebben geprobeerd de Iraanse betrokkenheid bij de aanslag te verdoezelen. Haar aanhangers zien de aanklacht als politieke afrekening. Maar volgens Bienemann zou ze door deze ontwikkelingen wel eens in het nauw kunnen komen.

Beschuldigende vinger

Alleen is het vervolgen van de oud-president lastig. Fernández de Kirchner trad in 2015 af, maar werd onlangs gekozen als senator. Daardoor is ze in principe onschendbaar en moet het parlement stemmen over de vraag of ze vervolgd mag worden.

Rechter Ercolini wees in zijn aanklacht met de beschuldigende vinger naar functionarissen uit de regering van Fernández de Kirchner. Zij zouden in de dagen na de dood van Nisman in de media de indruk hebben gewekt dat hij zelfmoord had gepleegd. Dat de openbaar aanklager is vermoord staat voor Ercolini vast. Maar de dader of daders en het motief blijven onbekend.