China tilt landbouw naar hoger niveau met Nederlandse hulp

Bij het Agri-Tech bedrijf van Xia Xinfa worden jonge enten gekweekt voor de boeren uit de omgeving. Voorheen moesten de boeren zelf enten kweken, waardoor de kwaliteit niet altijd goed was. Xia Xinfa kan die nu garanderen: "De oogst van de boeren is met 20 procent gestegen. Afgelopen jaar kweekten we 3000 enten, in 2020 moeten dat er 100 miljoen zijn."

Het bedrijf haalt zaden en technieken uit het buitenland. Zo staan er tomaten uit Nederland op tafel en reist Xia in januari weer af naar Nederland om de nieuwste soort kweekkamers te bestuderen. "Nederland loopt ver voor op landbouwgebied. Inclusief jullie faciliteiten, jullie technieken, jullie nieuwe soorten en jullie manier van leiding geven aan landbouwbedrijven. Op al die gebieden kunnen wij veel van jullie leren."

Transparantie

Tot voor kort was de Chinese landbouw verre van transparant. Mensen wisten niet waar hun voedsel vandaan kwam en hoe het bijvoorbeeld bespoten was. De nieuwste hightech-landbouwbedrijven stellen juist hun deuren open voor het publiek, om ze inzicht te geven in alle technische ontwikkelingen.

Want voedselveiligheid is een belangrijk onderwerp in China. "Die is de afgelopen jaren sterk verbeterd", zeg Xia. "Zo is nu terug te zoeken waar een gewas is verbouwd. De volgende stap is dat we wetenschap toepassen op het voortplantingsproces."