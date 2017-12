Vrouw krijgt 14 jaar cel voor misdaden tijdens burgeroorlog Bosnië

Een 58-jarige Bosnisch-Kroatische vrouw is veroordeeld tot veertien jaar cel voor misdaden tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië begin jaren negentig. Ze heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan moord en het martelen van Bosnische Serviërs.

Het is de hoogste straf die een vrouw opgelegd heeft gekregen voor gruwelen tijdens de oorlog op de Balkan.

Benzine drinken

Azra Bašiç vermoordde een gevangene door met een mes in zijn nek te steken. Dat was haar ernstigste vergrijp, zei de rechter in Sarajevo vandaag. Getuigen hebben verteld dat de vrouw kruisen in de voorhoofden van gevangenen kerfde en anderen dwong om naakt over gebroken glas te kruipen. Ook dwong ze een man om benzine te drinken en stak daarna zijn gezicht en handen in brand.

De vrouw beging de oorlogsmisdaden tussen april en juni 1992 in de plaats Derventa in het noorden van Bosnië. Bašiç heeft lange tijd onder een schuilnaam in de Amerikaanse staat Kentucky gewoond. In 2011 werd ze in de VS gearresteerd.