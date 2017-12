In een huis in de Arnhemse wijk Klarendal is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens de politie gaat het om 400 kilo. De bewoner is aangehouden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is erbij geroepen, meldt Omroep Gelderland. Dat is standaardprocedure bij grote hoeveelheden, zegt de politie.

Begin deze maand werd een straat verderop 100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bovenwoning.