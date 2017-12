Hoe bouwen we huurhuizen voor de middenklasse? Rob van Gijzel weet het

Voorbeeld van zo’n concrete afspraak is het beperkt houden van de stijging van de huurprijs van nieuw gebouwde woningen tot jaarlijks 1 procent boven het inflatieniveau. Ook in de huidige krappe markt, waarin in grotere steden de huurprijs razendsnel stijgt.

Waarom zijn marktpartijen bereid daaraan mee te werken? Van Gijzel: "Beleggers tellen ook hun knopen. Waar moet je anders in beleggen momenteel? Dit is een relatief goede investering. Er zal absoluut geen leegstand ontstaan in deze sector, je hebt langdurig je rendementen en als je na de afgesproken vijftien jaar weer doorverkoopt, zal het ook nog wel een aardige opbrengst hebben.”

Van 12 naar 20 euro

Een dergelijke afspraak is natuurlijk geen oplossing voor de extreme huurstijgingen in de bestaande huurwoningen in de particuliere sector. "We proberen te kijken", zegt Van Gijzel voorzichtig, "of we ook iets kunnen stabiliseren aan die huurprijzen zolang er schaarste blijft."

"Toen ik een jaar geleden begon was de vierkante meterprijs voor een woning in Amsterdam 12 euro. Die zit nu al boven de 20 euro. Dus als je daar 100 vierkante meter zou huren, was je daar vorig jaar 1200 euro voor kwijt en nu meer dan 2000 euro. Dat kan niet, dat schiet alle kanten op."