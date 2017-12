Vrouw die seks had met 14-jarige wil haar man vermoorden om chantage

Een Amerikaanse vrouw heeft bekend dat ze haar man meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden, nadat hij haar had gedwongen met hem getrouwd te blijven, omdat hij anders bekend zou maken dat zij seks had gehad met een 14-jarige jongen.

De man, een politieagent, heeft toegegeven dat hij zijn vrouw heeft gechanteerd. Het stel, Keith en Robin Transue, is gearresteerd en zit vast.

Vergiftiging

De zaak in Pennsylvania kwam aan het rollen toen een vriend van het echtpaar, Richard Warner, zich meldde bij de politie. Hij zei dat hij door de vrouw was benaderd om haar man te vermoorden.

De politie gaf Warner een verborgen microfoontje, zodat hij zijn gesprekken met Robin Transue kon opnemen. Op de opnames bespreekt de vrouw allerlei scenario's. Zo stelt ze voor dat Warner de auto van Keith saboteert, dat hij Keith vergiftigt of dat hij Keith een overdosis van het kalmeringsmiddel Valium geeft.

Afpersing

Toen uit de opnames bleek wat het motief was voor de moord, werd er ook een strafrechtelijk onderzoek geopend tegen Keith. Hij chanteerde zijn vrouw namelijk al jaren.

Keith was er een paar jaar eerder achter gekomen dat zijn echtgenote meerdere keren seks had gehad met een jongen van 14. De politieagent besloot hier geen officiƫle melding van te maken, maar het tegen zijn vrouw te gebruiken. Als Robin van hem zou scheiden, zou hij het misbruik naar buiten brengen. Zo dwong hij de vrouw bij hem te blijven.

Jachtongeluk

Toen in de loop der jaren het huwelijk steeds stroever ging lopen, werd Robin steeds wanhopiger. Ze sprak steeds vaker met Warner over het doden van haar man.

Robin zei bijvoorbeeld dat Warner Keith kon vermoorden en kon doen alsof het een jachtongeluk was. Ze zou hem een geweer en munitie geven en vertellen wanneer haar man op welke plek jaagde.

Op de geluidsopnames van Warner is te horen dat Robin uitlegt hoe hij geen dna en vingerafdrukken achterlaat op het jachtgeweer. Ze zegt vervolgens dat hij het geweer na de moord moet vernietigen, "hoewel dat wel zonde is, omdat het om een mooi geweer gaat".

Berekenend

De vrouw ging erg berekenend te werk. Zo probeerde ze naar anderen de schijn op te houden en te doen alsof ze iets probeerde te maken van het moeizame huwelijk. Ze ging met Keith in therapie en vertelde buren dat ze hoopte dat het goedkwam.

Tijdens politieverhoor bleek dat dat allemaal geacteerd was. Robin vertelde dat ze haar man altijd een knuffel gaf wanneer ze camera's zag hangen in een winkel, zodat er op de videobeelden te zien was dat ze om haar echtgenoot geeft.

Robin vertelde verder dat ze heeft getest hoe goed valium oplost in water en of je het daarna kan proeven.

Celstraf

Om te voorkomen dat Keith zou worden vermoord, besloot de politie Robin op te pakken. Ze wordt niet alleen voor de moordplannen vervolgd, maar ook voor seks met de minderjarige jongen. De vrouw kan 30 jaar cel en een boete van 50.000 dollar krijgen.

Keith kan veroordeeld worden tot 2 jaar cel en een boete van 5000 dollar. De rechter doet in beide zaken eind maart uitspraak.