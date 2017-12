In een winkelcentrum in Sint-Petersburg is een explosie geweest. Daarbij zijn 10 gewonden gevallen, meldt Russia Today. Ruim 50 mensen zouden zijn geƫvacueerd,

Russische media melden dat de autoriteiten de oorzaak van de explosie onderzoeken. Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt naar het winkelcentrum.