Parlementslid Israël houdt tirade tegen families Palestijnse gevangenen

Hazan zei verder dat hij het maandelijkse bezoek van de Palestijnse families aan hun vastgezette bekenden wil verbieden zolang er geen informatie is over de Israëlische soldaten en burgers die worden vastgehouden in de Gazastrook.

'Enfant terrible'

In Israël halen veel mensen hun schouders op over de actie, zegt correspondent Ankie Rechess. "Hazan staat bekend als de enfant terrible van de Knesset. Hij haalt vaker dit soort stunts uit. Hij is op een of andere manier gekozen, maar ook zijn eigen partijleden zien hem eigenlijk niet voor vol aan."

Nadat de beelden op internet waren verschenen, ontving Hazan doodsbedreigingen van de Palestijnse beweging Hamas. Volgens Israëlische media heeft de parlementariër daarom persoonlijke beveiliging gekregen.

Selfie met Trump

Hazan haalde in het verleden het nieuws omdat hij tegen alle regels in een selfie met de Amerikaanse president Trump maakte nadat die was geland in Tel Aviv. Ook verscheen hij voor de rechter omdat hij enkele lokale bestuurders uit zijn woonplaats Ariël zou hebben mishandeld. Ariël is een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever.