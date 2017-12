Verdachte opgepakt in verband met dode vrouw Tilburg

De politie heeft een verdachte opgepakt in verband met de vondst van een dode vrouw (58) in Tilburg zaterdag. Het gaat om een man van 35 uit de Brabantse stad.

Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van de vrouw, die door een misdrijf om het leven kwam. De politie zegt dat sporenonderzoek heeft geleid tot de arrestatie van de man. Details wil de politie niet geven.

Doodsoorzaak onbekend

Het lichaam van de vrouw werd zaterdagavond gevonden in een steeg in de buurt van het uitgaanscentrum. Over de precieze doodsoorzaak komt pas duidelijkheid als de resultaten van de sectie door het NFI bekend zijn. Dat kan volgens de politie nog een tijdje duren.

Gisterochtend, drie dagen na de vondst van haar lichaam, werd de auto van de vrouw gevonden. Een agent zag hem geparkeerd staan in Tilburg-Noord, op zo'n 5 kilometer van de steeg waar ze werd gevonden. De auto en de omgeving zijn uitgebreid onderzocht.

Stille tocht

Vanavond liepen in het centrum van Tilburg honderden mensen mee in een stille tocht voor de vrouw. De aanwezigen droegen rode rozen en witte ballonnen, meldt Omroep Brabant.