Omstreden hoogleraar weg bij UMC vanwege 'Noord-Koreaanse toestanden'

Een hoogleraar van het universitair ziekenhuis in Maastricht is weg als afdelingshoofd vanwege een stortvloed aan kritiek op zijn functioneren. Oud-medewerkers spreken van "Noord-Koreaanse toestanden".

Het afdelingshoofd Transplantatie Immunologie zou zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan het onheus bejegenen van medewerkers en promovendi. Het is niet bekend of hij is weggestuurd of uit zichzelf is opgestapt.

God van de afdeling

Oud-medewerkers van de afdeling spreken van een machtsbeluste man. "Hij dacht dat hij de god van de afdeling was", zo vertelt een van hen aan 1Limburg.

"Meerdere mensen zijn door hem weggepest. Hij was continu negatief over het werk van anderen en schold medewerkers uit tijdens bijeenkomsten met de afdeling." Een ander vertelt: "Als je hem tegensprak, deed hij er alles aan om je kapot te maken."

Meerdere medewerkers zouden met een burn-out thuis zijn komen te zitten. Anderen stapten op. "Er waren veel klachten, maar er werd niks mee gedaan."

Vertrouwenspersoon

De personeelsleden klopten tevergeefs aan bij de vertrouwenspersoon van het MUMC+.

Het ziekenhuis zegt te betreuren dat mensen zich onvoldoende gehoord voelen en dat ze vinden dat ze daardoor beschadigd en benadeeld zijn. Bij slecht functioneren van medewerkers en leidinggevenden wordt altijd onderzoek gedaan, zegt een woordvoerder.

Het ziekenhuis heeft deze week de webpagina met het profiel van het vertrokken afdelingshoofd verwijderd. De hoogleraar kwam in 2008 in Maastricht werken, nadat hij was vertrokken bij het UMC Utrecht.

De hoogleraar zelf heeft tegenover 1Limburg niet op de beschuldigingen gereageerd. Hij werkt nog bij het ziekenhuis, maar alleen nog als onderzoeker en voor de begeleiding van promovendi.