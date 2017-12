Subsidie Utrechtse vrouwelijke corps opgeschort om misstanden

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben de subsidie en bestuursbeurzen van studentenvereniging UVSV per direct opgeschort. Aanleiding zijn misstanden die aan het licht kwamen door het televisieprogramma Rambam, dat iemand undercover liet meelopen tijdens de introductieperiode van het vrouwelijke corps, dat zo'n 1500 leden telt.

Volgens het programma zijn tijdens de introductieperiode onder meer astmamedicijnen afgepakt van een aspirant-lid, werd een meisje gedwongen zo veel te eten dat ze moest overgeven en werd een ander bespuugd.

Naar beeld

Rector Bert van der Zwaan van de UU zegt dat de beelden niet toereikend zijn om de toedracht van deze zaken vast te stellen, maar dat deze "wel een heel naar beeld geven van de introductie".

"De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren dat studenten elkaar opzoeken en ook buiten de studie activiteiten ontplooien. (...) Wij gaan uit van vertrouwen, maar bij schending van dat vertrouwen is sprake van zero tolerance", verklaart Van der Zwaan de opschorting.

Geschrokken

UVSV zegt tegen de universiteit geschrokken te zijn van de beelden en belooft een grondig onderzoek in te stellen. Als de UU op basis van onder meer de uitkomsten van dat onderzoek en een verbeterplan de overtuiging heeft dat alles weer op orde is, gaat de universiteit weer in gesprek met de vereniging om de verhoudingen te herstellen.