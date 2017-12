Trouwen en de peuterspeelzaal: wat verandert er allemaal in 2018?

De portemonnee

Het minimumloon gaat omhoog van 72,25 euro naar 72,83 euro per dag.

De postzegel wordt duurder. Vanaf 1 januari betaal je voor het versturen van een brief of kaart 83 cent in plaats van 78 cent.

Thuisbezorgd.nl vraagt vanaf 1 januari meer commissie aan de restaurants die van deze dienst gebruik maken. Dat kan dus betekenen dat restaurants dat aan hun klanten gaan doorberekenen en dat eten laten bezorgen een stukje duurder wordt.

En op usb-sticks en wearables moet voortaan een thuiskopieheffing worden betaald. De heffing is een compensatie voor het maken van een kopie van films of muziek . Wanneer je een nieuwe usb-stick koopt betaal je 60 cent extra. Voor een wearable, een draagbaar digitaal apparaat, is dat 1,20 euro per stuk. Blanco cd's en dvd's vallen niet meer onder de thuiskopieheffing.