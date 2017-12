Warenhuis Hudson's Bay kiest voor goedkopere merken

Warenhuisketen Hudson's Bay wil af van het dure imago en gaat goedkopere merken voeren. Dat zegt directeur Edo Beukema van de Canadese keten vanochtend in Het Financieele Dagblad.

"Klanten vinden de prijzen aan de hoge kant. We missen merken met lagere prijzen. Dat is één van de dingen die we vanaf januari gaan veranderen." Per winkel zal worden gekeken welke aanpassingen nodig zijn.

Hudson's Bay benadrukt dat het geenszins van plan is te stoppen in Nederland. Die geruchten doen de ronde. Een aandeelhouder heeft gezegd dat er in winkels toch geen droog brood meer is te verdienen, en dat Hudson's zich zou moeten terugtrekken uit Europa en zich zou moeten storten op de vastgoedmarkt.

Hudson's Bay opende in de herfst in één keer tien warenhuizen in Nederland, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zwolle, Tilburg en Maastricht. Direct al verschenen er verhalen over tegenvallend bezoek en magere omzetten. Veel consumenten dachten dezelfde prijzen aan te treffen als bij het vroegere V&D, maar dat was niet het geval.

Kijken, niet kopen

Dat was ook de bedoeling van het Canadese bedrijf; het wilde met meer luxe tussen V&D en de Bijenkorf in te gaan zitten. Maar blijkbaar hebben Nederlanders daar geen behoefte aan en wordt de koers vanaf januari bijgesteld.

"Niet de hele keten gaat op de schop", benadrukt Beukema in het FD. Financiële resultaten mag hij van het beursgenoteerde moederbedrijf niet geven, maar hij ontkent dat de start van Hudson's in ons land tegenvalt.

"Ik ben absoluut niet ontevreden. Het publiek is er en de laatste tijd zien we dat er flink meer verkocht wordt. De eerste weken kwamen mensen vooral kijken."