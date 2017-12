Wekdienst 27/12: uitspraak over schone lucht en strijd om olympische tickets

Wat kun je vandaag verwachten?

• Milieudefensie eist in een kort geding dat de Nederlandse staat stopt met het schenden van mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid. De staat doet in de ogen van de actievoerders te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De rechtbank doet daar later vandaag uitspraak over.

• Het is de laatste dag dat partijen die willen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen zich kunnen registeren. Dat moet bij de Kiesraad. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.

• In Thialf strijden de schaatsers voor de tweede dag op rij om tickets voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. De afstanden zijn de 3000 meter voor vrouwen en de 500 meter voor de mannen.