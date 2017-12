Nederlandse luchthavens hebben recordzomer achter de rug

De Nederlandse luchthavens hebben afgelopen zomer een recordaantal passagiers verwerkt. Het ging om bijna 22,2 miljoen reizigers, blijkt uit cijfers van het CBS over het derde kwartaal. Dat is 6,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Veruit de meeste passagiers, bijna 19,8 miljoen, vlogen via Schiphol. De drukste dag was vrijdag 28 juli, toen 235.000 passagiers op Schiphol vertrokken of aankwamen. Sinds 2010 zit het aantal passagiers op Schiphol onafgebroken in de lift.

Schiphol noteerde in het derde kwartaal een groei van 6,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij de regionale luchthavens Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht lagen de groeipercentages nog veel hoger.