Italiaanse chefkok Gualtiero Marchesi overleden

In Milaan is de beroemde Italiaanse chefkok Gualtiero Marchesi (87) overleden. Hij werd beschouwd als de grondlegger van de vernieuwde Italiaanse keuken en was beroemd om zijn saffraanrisotto met bladgoud. Volgens Italiaanse media overleed Marchesi aan een hartaanval.

Marchesi's ouders hadden een restaurant in Milaan. Hij ging op zijn 17e van school om te gaan werken in een hotel in het Zwitserse St. Moritz en volgde daarna een opleiding aan de hotelschool in Luzern.

Na zijn opleiding werkte hij in gerenommeerde restaurants in Parijs, Dijon en Roanne voor hij terugkeerde naar Milaan, waar hij samen met zijn ouders een klein hotel opende en een restaurant begon.

Michelinsterren

Binnen een jaar kreeg hij zijn eerste Michelinster, een tweede volgde het jaar daarop en na zeven jaar volgde ook de felbegeerde derde ster. Marchesi was de eerste chefkok in Italiƫ die van Michelin drie sterren kreeg.

Behalve in Milaan had Marchesi ook restaurants in Parijs en Rome en in 2011 was hij de eerste chefkok die voor McDonald's recepten bedacht voor twee hamburgers en een dessert.