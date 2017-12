Olieprijs omhoog na opblazen belangrijke pijplijn in Libië

In Libië hebben gewapende mannen een oliepijpleiding opgeblazen. Daardoor is de verbinding met de terminal in As Sidr aan de kust verbroken en is de olieproductie in Libië ingezakt.

Diverse bronnen in Libië melden dat gewapende mannen in twee auto's aankwamen bij de leiding in de buurt van Marada in het oostelijke deel van het land. Ze plaatsten explosieven op de pijpleiding. Daarna volgde een ontploffing met een enorme rookwolk.