Steeds meer allergieën: voor elk geval gelden andere adviezen

Hoe het komt dat er steeds meer allergieën zijn, is niet door één factor te verklaren. Onder meer de 'westerse leefstijl', luchtvervuiling, hygiëne en genetische gevoeligheid lijken een rol te spelen.

Allergieklachten variëren van licht tot ernstig. Wanneer ooit in het leven een ernstige allergische (voedsel)reactie heeft opgetreden, is het belangrijk goed voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld door een adrenaline-pen, of andere medicijnen bij je te dragen.

Andere allergie, ander advies

Het herkennen van een allergische aandoening is belangrijk, om de juiste maatregelen te kunnen nemen en voor eventuele behandeling. "Als je last van een allergie hebt, is het heel verstandig om met de huisarts te praten om te zorgen dat je daarvoor de juiste medicijnen krijgt. Want er zijn goede medicijnen", zegt Brand.

Als de klachten niet onder controle te krijgen zijn en verergeren, kan doorverwijzing naar een kinderarts, kno-arts of (kinder)allergoloog een volgende stap zijn. "Het is dan belangrijk om erachter te komen waar een kind precies allergisch voor is, om de bron te vermijden", zegt Stadermann. "Voor elke allergie gelden andere adviezen. Soms moet de hond uit huis, soms moet het raam dicht voor de pollen of juist open om te ventileren en aanwezigheid van huisstofmijt in de kamer te verminderen."

Kiran heeft zijn immunotherapie voor de pollenallergie inmiddels afgerond. "Het gaat heel goed met hem", zegt Daniëlla. Maar met de combinatie van allergieën blijft het soms oppassen. "Je levert je kind op een feestje wel af met een gebruiksaanwijzing, zeg maar."