Video: schouwspel bij extreme temperaturen op Amerikaans meer

Een schouwspel voor de Inwoners van de stad Duluth in het Amerikaanse Minnesota, met dank aan het meer waar de stad aan ligt: Lake Superior. Dit is met een oppervlakte van ruim 82.000 vierkante kilometer het grootste meer van de 'Grote Meren' en verbindt de VS met Canada.

Het is daar, zoals ieder jaar, extreem koud. 20 graden onder het vriespunt is geen uitzondering. Op het moment dat de koude lucht van het land dan boven het warmere water komt ontstaan er bijzondere stoomwolken die op Eerste Kerstdag door een camera in de stad werden vastgelegd.