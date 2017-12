Tekenaar van Bugs Bunny en andere Looney Tunes overleden

Brutale Bunny

Robert Givens begon voor de Tweede Wereldoorlog al met professioneel tekenen, in eerste instantie bij Walt Disney in 1937. Niet lang daarna stapte hij over naar Warner Bros, waar hij samen met anderen de Looney Tunes-figuren ontwikkelde. Hij gaf Bugs Bunny zijn definitieve brutale uiterlijk, nadat eerder ontwerpen als te schattig waren afgekeurd.

De eerste Bugs Bunny was te zien in de film A wild hare. Zijn naam viel voor het eerst in het filmpje daarna: Elmer's Pet Rabbit. De Looney Tunes groeiden in de jaren daarna uit tot wereldsterren en hun filmpjes worden nog steeds uitgezonden.