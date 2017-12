Britse krijgt celstraf in Egypte wegens smokkel pijnstillers

Een Britse vrouw is in Egypte tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens de smokkel van pijnstillers naar het land. Ze werd in oktober aangehouden bij haar aankomst in Egypte, met honderden tabletten tramadol in haar koffer.

Tramadol wordt onder meer in het Verenigd Koninkrijk voorgeschreven als pijnstiller, maar in Egypte staat het als vervangmiddel voor heroïne op een lijst met verboden middelen. Familie van de vrouw uit Hull heeft tegen de pers gezegd dat het medicijn bedoeld was voor haar Egyptische vriend, die chronische rugpijn heeft.

De vrouw, de 33-jarige Laura Plummer, was er volgens haar familie niet van op de hoogte dat het middel verboden is in Egypte. Haar advocaten hebben onmiddellijk laten weten dat ze in beroep gaat tegen het vonnis.