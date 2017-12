Italiaanse truffelzoekers hebben het moeilijk: 'De lol is ervan af'

Het truffelzoeken is voor Massimo een familietraditie. Zijn opa was een van de eerste tartufai in Toscane. Zijn vader is voorzitter van de Federatie van Truffelzoekers en heeft de traditie weer overgedragen aan Massimo en zijn zus.

Er is zelfs een ranglijst van wie de grootste heeft gevonden. Zijn vader staat bovenaan, met een truffel van 660 gram. Zijn zus staat tweede met 520 gram. "Mijn grootste is 300 gram. Ze nemen me er elke dag over in de maling. Ik ben het lachertje van de familie", grinnikt Massimo.

'Moeder Natuur niet in de hand'

De kans dat hij zijn familie ooit zal overtreffen, wordt met het droge jaar kleiner. Want ook vandaag heeft Massimo niks gevonden. Hij leidt een hijgende Pepe in de kofferbak van zijn mintgroene Fiat Panda. Het krakkemikkige wagentje dat zijn opa gebruikte in de laatste dagen van zijn truffeljacht.

"We doen dit voor ons plezier. Hoewel het leuk blijft om met Pepe door het bos te wandelen, is dit toch minder plezierig dan vorige jaren. Maar we hebben Moeder Natuur niet in de hand. Ik blijf hopen dat het volgend jaar weer beter wordt."