Russisch doel behaald: vestiging van permanente bases in Syrië

Rusland is begonnen met de vestiging van een permanente aanwezigheid op twee militaire bases in Syrië. "Vorige week keurde de opperbevelhebber de structuur van de militaire bases in de Syrische plaatsen Tartus en Hmeimim goed en we zijn nu begonnen", heeft minister Sjojgoe van Defensie gezegd tegen persbureau RIA.

Eerder deze maand kondigde president Poetin aan dat Rusland zijn troepen uit Syrië deels zal terugtrekken. Op de basis Hmeimim had hij een ontmoeting met president Assad en sprak hij de Russische troepen toe.

"Een aanzienlijk deel" van de Russen daar zal terug naar huis gaan, maar er zouden ook Russische militairen en gevechtsvliegtuigen gelegerd blijven. "Als de terroristen weer de kop opsteken, zullen we hun klappen geven die ze nog nooit hebben gehad", zei Poetin toen.

Belangrijk doel

De missie in Syrië is voor de Russen een succes. Rusland krijgt nu een permanente luchtmacht- en marinebasis in Syrië en dat was ook een belangrijk achterliggend doel van de missie in het land.

Via de marinebasis in Tartus, aan de Middellandse Zee, hebben Russische oorlogsschepen toegang tot andere Syrische havens en wateren. De haven in Tartus is nu te klein om grote oorlogsbodems te ontvangen en zal dus worden uitgebouwd. Volgens persbureau RIA kunnen na de aanpassingen elf Russische oorlogsschepen terecht in de haven, ook schepen met een nucleaire lading.

Syrië ging in januari al akkoord met de permanente Russische aanwezigheid in het land. Toen werd een overeenkomst ondertekend waarin de Russen het recht krijgen om 49 jaar in Tartus actief te zijn en voor altijd op de luchtmachtbasis Hmeimim.