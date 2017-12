Eerste schaaktoernooi in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië houdt deze week voor het eerst een schaaktoernooi, hoewel conservatieve geestelijken in het land het schaakspel afwijzen. Twee jaar geleden zei de grootmoefti in het land dat de islam het schaken verbiedt, omdat het de mogelijkheid tot gokken biedt. Hij kreeg daar commentaar op van jongere Saudiërs, die de schaaksport een intellectuele uitdaging noemden.

Het Koning Salman-toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met de wereldschaakbond FIDE. Een groot deel van de wereldtop is op het toernooi in Riyad aanwezig. De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, nummer 2 van de wereldranglijst Levon Aronian uit Armenië en de Indiase oud-wereldkampioen Viswanathan Anand zijn onder de 180 deelnemers.

Het toernooi begint vandaag en duurt tot en met zaterdag. Er worden alleen rapid- en blitzpartijen gespeeld, partijen met een kortere duur dan in het klassieke schaak.

Vrouwen

Er wordt ook een toernooi voor vrouwen gehouden. Het kledingvoorschrift voor de deelneemsters is een donkerblauwe of zwarte broek en een blouse die hoog sluit.

Bij de vrouwen zijn niet alle topspeelsters aanwezig. De Oekraïense wereldkampioene rapid-schaak Anna Moezysjoek en de Amerikaanse grootmeester Hikaru Nakamura boycotten het toernooi vanwege mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië..

Israëliërs niet welkom

Aan het toernooi nemen schakers uit veertig landen deel, maar spelers uit Israël zijn niet welkom. Zeven Israëlische schakers kregen geen antwoord toen zij een verzoek indienden voor een visum.

Israël en Saudi-Arabië onderhouden geen diplomatieke betrekkingen, maar achter de schermen zou sprake zijn van toenadering tussen de twee landen.

Israël zal er bij de FIDE op aandringen om het toernooi in 2018 en 2019 niet te laten doorgaan. Anders zal Israël naar het Hof van Arbitrage voor Sport in Zwitserland treffen.

Spelers uit Qatar en Iran, waarmee Saudi-Arabië in onmin leeft, mogen wel deelnemen.