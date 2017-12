Bizarre televisie, maar verplicht voor elke Star Wars-fan: de Holiday Special

Het valt de makers nog te vergeven dat de film grotendeels in Wookiee is opgenomen, waardoor dialogen onverstaanbaar gebrul zijn. Wggrhhwll. Ooohwwwgghhlll. Hihempffff. Ook de sets van bordkarton en de geschilderde landschappen zijn te begrijpen; voor televisie is er nu eenmaal minder budget dan bij een Hollywoodfilm.

Wat vooral verbijstert, is dat er gekozen is voor een ouderwetse variétéshow, met komedie, liedjes en acrobatiek. "We kunnen wel aannemen dat dit niet is wat de fans verwachtten", oordeelt zelfs de officiële Star Wars-site.

Hazes

De makers gebruiken het hoofdverhaal als een raamvertelling, waarin het Wookiee-gezin langs intergalactische tv-zenders zapt. Zo is er een clownesk kookprogramma met een schepsel met vier armen, een semi-erotisch nummer door zangeres Diahann Carroll en een videoclip van de rockband Jefferson Starship. Ook komt er een onsamenhangend verhaaltje voorbij over de verder nooit genoemde eigenaresse van de beroemde Mos Eisley Cantina, dat eindigt met een liedje als André Hazes' Het Laatste Rondje, gezongen door Bea Arthur.

"Dan zit je ineens naar die vrouw uit Golden Girls te kijken. Bizar", oordeelt Pellegrom. "En Carrie Fisher gaat ook nog zingen aan het einde. Het verhaal gaat zelfs dat Mark Hamill ook moest zingen, maar dat hij er zo faliekant op tegen was, dat het nooit is opgenomen."

Meningsverschillen en flauwgevallen acteurs

De opnames van het programma verliepen ook chaotisch. De eerste regisseur vertrok al na een paar dagen wegens creatieve meningsverschillen met Lucas. Gemaskerde acteurs uit de Cantina-scène vielen flauw doordat hun scène op een extreem hete dag werd opgenomen. Omdat ademen moeilijk ging in hun kostuums, moesten de Wookiee-acteurs om de 45 minuten zuurstof toegediend krijgen.

Desondanks is Pellegrom niet alleen maar negatief over het resultaat. "Het is de eerste keer dat we Chewbacca's vrouw, zoontje en vader zien en zijn thuisplaneet. En er zit een animatie in over Boba Fett. Die vind ik persoonlijk echt fantastisch. Bovendien zijn er verwijderde scènes uit A New Hope gebruikt, dat is geinig om te zien."

Pellegrom vindt vooral dat het resultaat een mooi tijdsbeeld geeft. "Het is heerlijke jaren-70-kitsch waar je naar zit te kijken. Het ging er op tv toen wel wat anders aan toe dan nu. Persoonlijk houd ik er wel van, net zoals van Battlestar Galactica en de oude Star Trek-serie."

"Omdat het zo bizar is kan het me wel vermaken", kon ook Lucas bekennen. "Het is absoluut avant-gardetelevisie. Het is zo slecht dat het een klassieker kan zijn."