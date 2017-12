Eenzame kerst voor inwoners bergdorp Tirol na aardverschuiving

In Tirol zijn na een enorme aardverschuiving op Kerstavond nog altijd 130 mensen afgesneden van de buitenwereld. Hun huizen zijn onbereikbaar nadat zondag tienduizenden kubieke meter aan rotsen was losgekomen en van de berg het dal in stortte.

Een landweggetje bij Vals, niet ver van de Brennerpas, werd door de aardverschuiving over een lengte van 150 meter bedolven met stenen en grond. De aardverschuiving was zo groot, dat in het dal een heuvel van 50 meter hoog is ontstaan.

Volgens de Oostenrijkse autoriteiten is het een "kerstwonder" dat er niemand gewond is geraakt. Een paar minuten voordat het misging, reed nog een bus met kinderen over de weg. Die hadden gezongen bij een kerstnachtmis in een dorp in de buurt.

De gedupeerden zitten zeker tot morgen vast in hun huizen. De burgemeester van Vals zegt dat de blokkade niet tot grote problemen leidt. Volgens hem had iedereen vanwege de feestdagen genoeg eten en drinken ingeslagen om een paar dagen te kunnen overleven.