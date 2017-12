Uitbuiken op Tweede Kerstdag: dit zijn de mooiste foto's van het jaar

Nog even en 2017 is voorbij. Een jaar waarin de wereld te maken krijgt met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Een jaar waarin de spanning tussen Noord-Korea en de VS hoog oploopt en ook een jaar waarin opnieuw terroristische aanslagen worden gepleegd in westerse steden, zoals Barcelona en Londen.

In Myanmar slaan Rohingya massaal op de vlucht naar Bangladesh, omdat de moslim-minderheid in hun thuisland niet wordt erkend en wordt geconfronteerd met geweld. In Londen vliegt de woontoren Grenfell Tower in brand, waarbij 71 doden vallen. Op Sint-Maarten laat orkaan Irma bijna niets heel.

In eigen land waren er Tweede Kamerverkiezingen, gevolgd door de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis. Op sportgebied was er dit jaar veel te juichen in Rotterdam, waar Feyenoord voor het eerst in achttien jaar weer eens landskampioen werd. En de voetbalsters werden in de zomer Europees kampioen.

De NOS selecteerde de meest in het oog springende foto's. Een overzicht in verschillende beeldverhalen.