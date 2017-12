Wekdienst Tweede Kerstdag: Vietnam zet zich schrap en invalidenkar op A1

Wat heb je gemist?

Een jonge Palestijnse activiste blijft langer vastzitten omdat ze twee Israëlische militairen heeft belaagd. Een video van het incident werd veel gedeeld op internet. Veel Palestijnen zien de roodharige, 16-jarige Ahed Tamimi als heldin, maar rechts Israël beschouwt haar als propagandamiddel van haar vader, ook een bekende Palestijnse activist. De video riep veel reacties op. Tamini zit nu een week vast en haar voorarrest is met vier dagen verlengd.

Ander nieuws uit de nacht:

• Zalencentrum met vechtende Eritreeërs in Zaandam ontruimd: Er waren 300 tot 400 Eritreeërs naar Zaandam gekomen voor een feest. De politie ontruimde de zaak omdat er vechtpartijen waren. Daarna verspreidden de Eritreeërs zich over het centrum van Zaandam.

• Peruanen demonstreren tegen gratie voor oud-president: In totaal gingen in Peru zo'n 5000 mensen de straat op om te protesteren tegen de gratie voor de zieke oud-president Fujimori. Hij zit sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar.

• Man met zwaard aangehouden in Connexxion-bus: De politie heeft in Den Helder een lastige passagier uit de bus gehaald, die een zwaard bij zich bleek te hebben. De man is aangehouden, wat hem bezielde is niet duidelijk.