'Eigen riet eerst': rietsnijders ten onder aan concurrentie uit China

Een dikke deken van mist ligt over De Wieden in de kop van Overijssel. Het zicht is niet veel meer dan 50 meter in het natuurgebied vlak bij Giethoorn. Maar voor Wout van de Belt, aan het roer van zijn punter, vormt dat geen enkel probleem.

Hij kent dit moerasgebied als zijn broekzak. Sinds zijn twaalfde komt hij al hier om riet te snijden. En zijn vader, grootvader en overgrootvader voor hem. "Het zit in mijn genen. Het is toch machtig mooi om hier te mogen werken. Het is echt mijn gebied." Maar het werken als rietsnijder is geen vetpot. Van de 300 rietsnijders in Noordwest-Overijssel doen er hooguit 30 het nog voor hun broodwinning. De rest doet het erbij als hobby of weekendbaantje.

CO2 afvangen

In tegenstelling tot de rietsnijders in andere delen van het land, hebben ze hier nog het geluk dat ze subsidie voor hun werk krijgen. Dat komt omdat ze worden betaald voor het natuurbeheer dat ze uitvoeren, naast het snijden van riet.

Maar dan nog kunnen ze nauwelijks het hoofd boven water houden. "We hebben veel last van concurrentie van riet uit China. Dat is wel 25 procent goedkoper, en de kwaliteit is goed. Daar kunnen wij niet tegenop. Maar als we het dan over het klimaat hebben, dan valt dat toch niet uit te leggen? Ons product vangt CO2 af. Terwijl er voor het riet uit China tonnen olie verstookt wordt om het hier te krijgen. Dat moeten we toch niet willen?"