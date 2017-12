Sound of Music-actrice die Von Trapp-dochter speelde overleden

Het derde kind van de Von Trapp-kinderen uit de musicalfilm The Sound of Music is overleden. De Amerikaanse actrice Heather Menzies-Urich speelde Louisa von Trapp, een van de zingende kinderen in de filmhit uit 1965. Ze was 14 toen ze de rol van haar leven speelde. Het was meteen het hoogtepunt van haar carrière. Ze is op kerstavond op 68-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor.

The Sound of Music, gebaseerd op het leven van de Oostenrijkse zingende familie Von Trapp, werd onderscheiden met vijf Oscars. De film wordt vaak met Kerst uitgezonden. Ook dit jaar is hij twee keer te zien bij Net5.

Heather Menzies speelde later diverse rollen in kleinere producties. Ze was voor het laatst in 1990 te zien in de tv-serie American Dreamer.