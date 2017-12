In een woning aan de Roemer Visscherstraat in Den Haag is een meisje neergestoken. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 36 aangehouden. Hij was op dat moment buiten.

Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Het vermoeden is dat het motief in de relationele sfeer ligt. Over de leeftijd van het meisje en haar relatie tot de man wil de politie niets zeggen.

De man zit vast. Waarschijnlijk wordt hij morgenochtend gehoord.