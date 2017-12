'Immuniteit voor burgers die couppoging Turkije bestreden'

Turkije heeft een noodwet aangenomen die individuen die geholpen hebben de mislukte staatsgreep de kop in te drukken, beschermt tegen strafvervolging. De nieuwe wet kan er volgens critici toe leiden dat ook in de toekomst makkelijker geweld gebruikt wordt tegen tegenstanders van de Turkse regering.

De Turkse autoriteiten zegden eerder al overheidsdienaren toe dat zij niet hoefden te vrezen voor eventuele misdaden begaan bij het beëindigen van de couppoging. Diezelfde onschendbaarheid geldt nu ook voor anderen, "of ze nu een officiële titel hadden of niet en of ze officiële taken hadden of niet".

Vrees voor geweld

Turkse advocaten maken zich zorgen over de nieuwe wet, meldt persbureau Reuters. "Mensen zullen elkaar op straat door het hoofd schieten. Hoe kan dat voorkomen worden?", aldus Metin Feyzioglu, hoofd van de Turkse advocatenorde. De wet zou in zijn huidige vorm te vaag geformuleerd zijn.

Ook de Turkse oud-president Abdullah Gül heeft zich kritisch uitgelaten over de noodwet. De bondgenoot van Erdogan waarschuwt dat de wet in de toekomst problemen kan opleveren en sprak de hoop uit dat die herzien wordt. Gül laat zich zelden kritisch uit over de huidige regering.

De Turkse oppositiepartij CHP heeft gezegd de wet aan te vechten bij het constitutioneel hof.

Ontslagen

Gisteren werden nog eens 2756 mensen door de regering uit hun functie gezet. Zij worden beschuldigd van banden met terroristische organisaties. In verband met de coup zitten meer dan 50.000 mensen vast en werden zo'n 110.000 mensen ontslagen.

Bij de mislukte coup vielen in 2016 240 doden, onder wie enkele coupplegers. Volgens de regering-Erdogan zat de geestelijke Fethullah Gülen achter de putsch.