Canada zet Venezolaanse ambassadeur definitief uit

De Canadese regering heeft de Venezolaanse ambassadeur definitief de deur gewezen. Het is een reactie op het besluit van president Maduro van Venezuela, die eerder deze week de vertegenwoordigers uit Canada en Braziliƫ tot persona non grata verklaarde.

Maduro trok zijn ambassadeur in Canada eerder dit jaar terug, nadat Canada in september sancties had aangekondigd tegen het Maduro-regime. Van Canada mag hij nu niet meer terug komen.

'Typerend'

Maduro zette deze week Braziliaanse en Canadese diplomaten uit omdat zij zich te veel met de interne politiek van het land zouden bemoeien. Canada is bijzonder kritisch op de mensenrechtensituatie in Venezuela. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Freeland stelde dat "Canada niet aan de zijlijn wil staan als de Venezolaanse regering haar volk berooft van fundamentele democratische- en mensenrechten."

Ze noemde de verwijdering van de Canadese ambassadeur "typerend" voor het regime dat weigert democratische rechten te respecteren en het volk te helpen.

Dictatuur

De internationale gemeenschap is in toenemende mate kritisch op het socialistische regime van Maduro, dat de contouren van een dictatuur aanneemt. De president ligt onder vuur vanwege het aan banden leggen van de oppositie in het land en de slechte staat waarin de economie en democratie verkeren.

Volgens Maduro proberen buitenlandse overheden een staatsgreep van politiek rechts aan te wakkeren.