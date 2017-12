Priesterstress: soms is het scheuren van kerk naar kerk

Soms moeten ze flink het gas intrappen om van de ene kerk op tijd bij de volgende viering te zijn, een dorp verderop. De Kerstdagen betekenen topdrukte voor priesters en dominees. Er zijn er steeds minder, en ze moeten vaak meerdere kerkgemeenschappen bedienen.

We spreken pastor Marc Oortman voordat hij op pad gaat. "Om 09.30 uur leid ik nog een dienst in St. Isidorushoeve en om 11.00 uur ben ik weer in Hengelo. Dat laatste is wel spannend, want ik heb eigenlijk maar 20 minuten om 13 kilometer af te leggen."

Eén keer was hij te laat. "Een paar jaar geleden was het zo glad tijdens de Kerstdagen, toen ben ik aan het einde van een dienst op Eerste Kerstdag eerder weggegaan en was ik te laat bij de tweede dienst. Daardoor begon die toen iets later. Daar had iedereen wel begrip voor, maar het is toch iets wat je liever niet wil."