Kersttoespraak Queen Elizabeth: terrorisme, prins Philip en Grenfell Tower

De Britse koningin Elizabeth heeft in haar jaarlijkse kersttoespraak stilgestaan bij de aanslagen in Londen en Manchester. "Het licht van de sterke identiteit van de twee steden is het afgelopen jaar blijven schijnen, dwars door alle rampspoed heen", zei ze. Het overkoepelende thema van de speech was 'thuis'.

Manchester en Londen werden in 2017 opgeschrikt door terroristische aanslagen. In Manchester kwamen 22 mensen om het leven toen een man een bom liet afgaan na een concert van popster Ariana Grande. In Londen vielen bijna 19 doden bij verschillende aanslagen waarbij voertuigen inreden op menigtes.

De koningin sprak over haar bezoek aan de kinderen die bij de aanslag in Manchester gewond waren geraakt en in het ziekenhuis lagen. Ze vond het een privilege dat ze de kinderen heeft ontmoet en vond dat zij een voorbeeld zijn voor iedereen. Volgens Elizabeth is met het benefietconcert na de aanslag in Manchester "de verloren grond hernomen".

Grenfell Tower

De koningin bracht ook de brand in de Grenfell Tower in herinnering, waarbij meer dan 70 mensen om het leven kwamen. Ze roemde het optreden van de hulpdiensten bij de toren en zei dat diezelfde diensten ook vandaag weer aan het werk zijn om de veiligheid te garanderen.

In haar toespraak stond Elizabeth ook stil bij het pensioen van haar man, prins Philip, met wie ze dit jaar 70 jaar getrouwd is. Hij stopte in 2017 met zijn publieke optredens als prins, al is hij sindsdien nog wel bij alle openbare optredens van zijn vrouw geweest. Volgens Elizabeth heeft Philip een uniek gevoel voor humor.

De koningin is met de koninklijke familie in de plaats Sandringham, waar ze een landhuis heeft. De familie heeft daar een kerstdienst bijgewoond en zal daar vanavond dineren. Ook actrice Meghan Markle, die volgend jaar met prins Harry trouwt, is daarbij. Het is voor het eerst dat een verloofde van een lid van het koninklijk huis de kerstviering met de familie bijwoont.