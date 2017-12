Negentien mensen onwel door koolmonoxide in Leidschendam

Bij een restaurant in Leidschendam zijn vanmiddag negentien mensen onwel geworden door koolmonoxide. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis en acht mensen zijn ter plaatse nagekeken door medewerkers van de ambulance.

Rond 13.45 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen dat iemand in restaurant Fratelli onwel was geworden. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleken meer mensen zich niet goed te voelen. De brandweer mat een verhoogde concentratie koolmonoxide. Daarna werd het pand ontruimd, meldt Omroep West.

De mensen die naar het ziekenhuis moesten, waren aanspreekbaar en zijn zelf de ambulance in gestapt, zegt een woordvoerder van de brandweer. "De klachten die ze hebben variëren van hoofdpijn tot algehele malaise."

Na onderzoek bleek dat de koolmonoxide uit een apparaat in de keuken kwam. Wat voor apparaat dat precies is, is niet duidelijk. Het restaurant mag vanavond gewoon weer open.