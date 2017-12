Kersttoespraak van de koning: tikje somber, maar wel eigentijds

Verslaggever Karin Alberts volgde de toespraak voor het NOS Radio 1 Journaal. Ook zij noemt de koning "een beetje somber van toon". Met zijn kernboodschap over het 'grotere wij' wil hij ook zijn eigen rol als verbinder benadrukken, zegt Alberts. "Dat is de afgelopen jaren een terugkerend thema in de kersttoespraak."

In het betoog vanuit Villa Eikenhorst vielen ook de namen van Hans van Manen en Aletta Jacobs. "Hans van Manen was een groot balletdanser en een groot choreograaf, en daarnaast een vriend van de familie. Het is dus ook echt wel een beetje een eerbetoon aan Hans van Manen. Hij citeert hem ook: voor de mensheid is nieuwsgierigheid buitengewoon belangrijk. Dus dat is eigenlijk weer onderdeel van dat pleidooi voor meer openheid en onbevangenheid waarmee we in de samenleving moeten staan."

Bij Aletta Jacobs doet hij hetzelfde, zegt Alberts. "De feministe die er mede voor heeft gezorgd dat het vrouwenkiesrecht er 98 jaar geleden kwam. Hij citeert haar ook: alleen door overreding hebben we voetje voor voetje terrein gewonnen, zei Jacobs, totdat uiteindelijk de angst voor het nieuwe zich heeft moeten overgeven. Dus weer zo'n pleidooi voor: wees niet angstig voor wat anders is, wat vreemd is, maar omarm het. Want zo kom je verder."